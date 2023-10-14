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Опубликованы имена 14 погибших солдат ЦАХАЛа
14.10.2023 19:55 Аркадий Бочаровский

Опубликованы имена 14 погибших солдат ЦАХАЛа


Разрешено опубликовать имена еще 14 военнослужащих ЦАХАЛа, павших в бою

Сержант Ям Голдштейн Альмог, 20 лет, из Кфар-Аза, штаб связи Бахад 7

Капрал Томер Лейбовиц, 19 лет, из Тель-Авива, боец 75-го батальона

Сержант (резерва) Ной Шуш, 36 лет, из Беэри, член отряда самообороны

Сержант (резерва ) Дан Асулин, 38 лет, из Мивтахим, офицер безопасности поселения

- Сержант (резерва) Гиль Бойм, 55 лет, из Беэри, член отряда самообороны

- Сержант (резерва) Шахаф Баргаштин, 33 года, из Кфар-Газы, член отряда самообороны

- Капрал Ротем Коц, 18 лет, из Кфар-Аза, командир кадетского взвода в Бахад 7

- Капрал Ошер Симха Барзилай, 19 лет, из Мазкерет Батия, сержант оперативного отдела северной бригады

- Сержант Ади Ландман, 19 лет, из Йокнеам Илит, наблюдатель в 414-м батальоне пограничного корпуса

- Старший сержант (резерва) Ифтах Гурни, 51 год, из Беэр-Милка, член отряда самообороны

- Капитан (в отставке) Ади Бехарев Рабинович, 62 года, из Натив Ха Асара, член отряда самообороны

- Старший сержант Ибрагим Хируба, 39 лет, из Маар, разведчик Северной бригады дивизии Газы

- Сержант (рез.) Шахар Цемах, 39 лет, из Беэри, член отряда самообороны.

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