



Опубликованы имена 14 погибших солдат ЦАХАЛа



Разрешено опубликовать имена еще 14 военнослужащих ЦАХАЛа, павших в бою



Сержант Ям Голдштейн Альмог, 20 лет, из Кфар-Аза, штаб связи Бахад 7



Капрал Томер Лейбовиц, 19 лет, из Тель-Авива, боец 75-го батальона



Сержант (резерва) Ной Шуш, 36 лет, из Беэри, член отряда самообороны



Сержант (резерва ) Дан Асулин, 38 лет, из Мивтахим, офицер безопасности поселения



- Сержант (резерва) Гиль Бойм, 55 лет, из Беэри, член отряда самообороны



- Сержант (резерва) Шахаф Баргаштин, 33 года, из Кфар-Газы, член отряда самообороны



- Капрал Ротем Коц, 18 лет, из Кфар-Аза, командир кадетского взвода в Бахад 7



- Капрал Ошер Симха Барзилай, 19 лет, из Мазкерет Батия, сержант оперативного отдела северной бригады



- Сержант Ади Ландман, 19 лет, из Йокнеам Илит, наблюдатель в 414-м батальоне пограничного корпуса



- Старший сержант (резерва) Ифтах Гурни, 51 год, из Беэр-Милка, член отряда самообороны



- Капитан (в отставке) Ади Бехарев Рабинович, 62 года, из Натив Ха Асара, член отряда самообороны



- Старший сержант Ибрагим Хируба, 39 лет, из Маар, разведчик Северной бригады дивизии Газы



- Сержант (рез.) Шахар Цемах, 39 лет, из Беэри, член отряда самообороны.