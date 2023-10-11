



Опубликованы имена 14 погибших солдат ЦАХАЛа





Сегодня утром 11 октября ЦАХАЛ опубликовал имена еще 14 солдат, павших в ходе операции "Железные мечи":



Сержант Долев Амойель, 21 год, из Нетании, боец 13-го батальона бригады Голани.



Рядовой Ноам Абрамович, 19 лет, из Гиват-Бреннер, боец 414-го батальона Корпуса пограничной охраны



Лейтенант Илай Адани, 21 год, из Тель-Монда, боевой офицер подразделения Маглан



Капрал Идо Биненшток, 19 лет, из Рамат-Гана, боец 13-го батальона бригады Голани



Старший сержант Илай Зиссер, 27 лет, из Гиват-Эла, боец Сайерет Маткаль



Сержант Двир Закай, 20 лет, из Тверии, боец 13-го батальона бригады Голани



Капрал Итамар Коэн, 19 лет, из Кармиэля, боец 13-го батальона бригады Голани



Сержант Томер Яков Мизрахи, 21 год, Хушия, боец Сайерет Нахаль



Сержант Шахар Мидани, 20 лет, из Кирьят-Экрон, боец 13-го батальона бригады Голани



Капрал Эмиль Смуилов, 22 года, из Хайфы, охрана офиса координатора ЦАХАЛа на территориях



Майор (резерва) Бахор Свейд, 32 года, из Шломит, член отряда самообороны в Шломит



Капрал Амихай Шимон Рубин, 23 года, из Акко, боец 51-го батальона бригады Голани



Старший сержант (резерва) Ядидия Моше Разиэль, 31 год, из Керем-Шалом, член резервного отряда в Керем-Шалом



Капитан Бен Бронштейн, 24 года, из Холона, боец подразделения Дувдеван бригады коммандос.