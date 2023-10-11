Новости » Арабо-израильский конфликт
Опубликованы имена 14 погибших солдат ЦАХАЛа
11.10.2023 07:08 Аркадий Бочаровский

Опубликованы имена 14 погибших солдат ЦАХАЛа



Сегодня утром 11 октября  ЦАХАЛ опубликовал имена еще 14 солдат, павших в ходе операции "Железные мечи":

Сержант Долев Амойель, 21 год, из Нетании, боец 13-го батальона бригады Голани.

Рядовой Ноам Абрамович, 19 лет, из Гиват-Бреннер, боец 414-го батальона Корпуса пограничной охраны

Лейтенант Илай Адани, 21 год, из Тель-Монда, боевой офицер подразделения Маглан

Капрал Идо Биненшток, 19 лет, из Рамат-Гана, боец 13-го батальона бригады Голани

Старший сержант Илай Зиссер, 27 лет, из Гиват-Эла, боец Сайерет Маткаль

Сержант Двир Закай, 20 лет, из Тверии, боец 13-го батальона бригады Голани

Капрал Итамар Коэн, 19 лет, из Кармиэля, боец 13-го батальона бригады Голани

Сержант Томер Яков Мизрахи, 21 год, Хушия, боец Сайерет Нахаль

Сержант Шахар Мидани, 20 лет, из Кирьят-Экрон, боец 13-го батальона бригады Голани

Капрал Эмиль Смуилов, 22 года, из Хайфы, охрана офиса координатора ЦАХАЛа на территориях

Майор (резерва) Бахор Свейд, 32 года, из Шломит, член отряда самообороны в Шломит

Капрал Амихай Шимон Рубин, 23 года, из Акко, боец 51-го батальона бригады Голани

Старший сержант (резерва) Ядидия Моше Разиэль, 31 год, из Керем-Шалом, член резервного отряда в Керем-Шалом

Капитан Бен Бронштейн, 24 года, из Холона, боец подразделения Дувдеван бригады коммандос.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы