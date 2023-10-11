Опубликованы имена 14 погибших солдат ЦАХАЛа
Сегодня утром 11 октября ЦАХАЛ опубликовал имена еще 14 солдат, павших в ходе операции "Железные мечи":
Сержант Долев Амойель, 21 год, из Нетании, боец 13-го батальона бригады Голани.
Рядовой Ноам Абрамович, 19 лет, из Гиват-Бреннер, боец 414-го батальона Корпуса пограничной охраны
Лейтенант Илай Адани, 21 год, из Тель-Монда, боевой офицер подразделения Маглан
Капрал Идо Биненшток, 19 лет, из Рамат-Гана, боец 13-го батальона бригады Голани
Старший сержант Илай Зиссер, 27 лет, из Гиват-Эла, боец Сайерет Маткаль
Сержант Двир Закай, 20 лет, из Тверии, боец 13-го батальона бригады Голани
Капрал Итамар Коэн, 19 лет, из Кармиэля, боец 13-го батальона бригады Голани
Сержант Томер Яков Мизрахи, 21 год, Хушия, боец Сайерет Нахаль
Сержант Шахар Мидани, 20 лет, из Кирьят-Экрон, боец 13-го батальона бригады Голани
Капрал Эмиль Смуилов, 22 года, из Хайфы, охрана офиса координатора ЦАХАЛа на территориях
Майор (резерва) Бахор Свейд, 32 года, из Шломит, член отряда самообороны в Шломит
Капрал Амихай Шимон Рубин, 23 года, из Акко, боец 51-го батальона бригады Голани
Старший сержант (резерва) Ядидия Моше Разиэль, 31 год, из Керем-Шалом, член резервного отряда в Керем-Шалом
Капитан Бен Бронштейн, 24 года, из Холона, боец подразделения Дувдеван бригады коммандос.