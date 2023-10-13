



Опубликованы имена 12 погибших солдат ЦАХАЛа



Разрешено опубликовать имена 12 погибших в боях с террористами солдат ЦАХАЛа:



Сержант Итамар Бен Иегуда, 21 год, из Реховота, командир отделения в 13-м батальоне бригады Голани.



Старший сержант (резерва) Авраам Флейшер, 63 года, из Маген, член отряда самообороны.



Сержант Даниэль Безгодов, 22 года, из Афулы, боец Сайерет Нахаль, бригада "Нахаль".



Полковник (в отставке) Леон Бар, 53 года, старший офицер дивизии Иудеи и Самарии.



Сержант Анер Элиаким Шапира, 22 года, из Иерусалима, боец Сайерет Нахаль.



Сержант Шломо Рашников, 20 лет, из Хайфы, боец 51-го батальона бригады Голани.



Старший сержант (резерва) Авив Барам, 33 года, из Кфар-Аза, член отряда самообороны.



Капитан (резерва) Авраам Хенди, 37 лет, из Кфар-Аза, член отряда самообороны.



Капрал Нахман Декаль, 20 лет, из Холона, боец 50-го батальона бригады Нахаль.



Сержант Ури Карми, 20 лет, из Ришон-Ле Циона, боец 13-го батальона бригады Голани.



Старший сержант (резерва) Гиль Авиталь, 56 лет, из Йеша, член отряда самообороны.



Сержант Биньямин Блай, 20 лет, из Реховота, водитель в южной бригаде.