



Опубликованы имена 12 погибших солдат ЦАХАЛа



Пресс-служба ЦАХАЛа назвала имена еще 12 павших за последний день солдат ЦАХАЛа:



Сержант Ротем Доши (20) из Шимшит, боец бригады десантников,



Сержант Александр Масли (21) из Афулы, техник 601-го батальона,



Сержант Ор Малка (21) из Акко, офис координатора ЦАХАЛа,



Капитан (запаса) Меир Давид Хаим (31) из Иерусалима, Сайерет Маткаль,



Капрал Рой Перри (19) из Шохам, боец 13-го батальона,



Сержант Идан Раз, Сайерет Нахаль,



Лейтенант Алина Правосудова (23 года) из Хайфы, офицер Южного округа командования тыла,



Старший сержант (запаса) Томер Долев (34 года) из Ашкелона, боец батальона "Бар",



Капрал Лиор Азизов (20 лет) из Кфар-Сильвер, боец 13-го батальона,



Лейтенант Эден Нимри (22 года) из Модиина, командир группы управления дронами артиллерийского подразделения,



Сержант Таль Леви (21 год) из Иерусалима, командир отделения в 50-м батальоне.