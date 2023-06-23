



Опубликованы драматические кадры операции в Дженине

В пятницу полиция опубликовала новые кадры 12-часовой операции в Дженине в понедельник по спасению офицеров пограничной полиции и солдат ЦАХАЛа, которые попали в засаду террористов во время операции по задержанию.



На кадрах видно, как офицеры спасают раненых солдат, которые пострадали в результате первого взрыва придорожной бомбы, находясь под обстрелом.

Слышно, как командир спасательного отряда говорит по телефону: “Ребята, расслабьтесь. Мы высылаем помощь как можно быстрее”.



На обнародованных кадрах также виден первый взрыв, повредивший бронетранспортер, в результате чего солдаты оказались зажаты под огнем террористов. Командир, получивший ранение при взрыве, продолжал спокойно докладывать об обстановке вышестоящему начальству.



Камеры на шлемах двух офицеров спасательной службы зафиксировали, как они прыгнули в бронированный автомобиль и поехали под обстрелом, чтобы спасти попавшие в ловушку силы.



Во время ожесточенных боев в Дженине восемь солдат и полицейских получили ранения, семь бронемашин получили повреждения. Боевой вертолет ЦАХАЛа был направлен для оказания помощи наземным силам во время спасательных операций, впервые такая машина была развернута в Иудее и Самарии после Второй интифады в 2002 году.

