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Опубликовано имя погибшего солдата подразделения Эгоз
05.07.2023 07:00 Аркадий Бочаровский

Опубликовано имя погибшего солдата подразделения Эгоз


Израильские СМИ сообщают о том, что в ходе операции в операции "Бейт Вэ Ган" в Дженине был убит сержант сержант Давид Иегуда Ицхак из Бейт-Эль. 

Ицхак служил в подразделении Эгоз, он погиб в перестрелке с террористами в Дженине. Ицхак  был тяжело ранен, и его смерть была установлена на месте. Он оставил после себя родителей и шесть братьев и сестер.

Его похороны состоятся сегодня, 5 июля,  на военном кладбище на горе Герцль в Иерусалиме. Семья будет сидеть шиву в доме родителей Ми Маром 10 Бейт Эль.

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