



Опубликовано имя погибшего солдата подразделения Эгоз



Израильские СМИ сообщают о том, что в ходе операции в операции "Бейт Вэ Ган" в Дженине был убит сержант сержант Давид Иегуда Ицхак из Бейт-Эль.



Ицхак служил в подразделении Эгоз, он погиб в перестрелке с террористами в Дженине. Ицхак был тяжело ранен, и его смерть была установлена на месте. Он оставил после себя родителей и шесть братьев и сестер.



Его похороны состоятся сегодня, 5 июля, на военном кладбище на горе Герцль в Иерусалиме. Семья будет сидеть шиву в доме родителей Ми Маром 10 Бейт Эль.