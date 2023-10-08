



Опубликован список 30 погибших полицейских

Разрешено публиковать имена 30 полицейских, погибших в ходе боевых действий



Заместитель начальника Джияр Давидов, командир участка Рахат, Южный округ



Ицхак Бузукашвили, командир участка Сегев Шалом, Южный округ;



Мартин Кузмицкас, командир роты в Управлении координации исполнительных операций;



Шломо Моше Эль, сотрудник Специального подразделения по борьбе с терроризмом ЯМАМ;



Ниссим Лугаси, заместитель командира спецназа военной полиции Южного округа;



Амин Охундов, командир группы в подразделении "Йоав", Южный округ;



Андрей Пошивий, инструктор подразделения Йоав;



Алексей Шумков, ЯМАМ



Меир Абарджиль, полицейская станция Сдерот



Хен Нахмиас, снайпер ЯМАМ



Роман Гендель инструктор





Иегуда Кадер, сержант МАГАВа



Рони Абухарон, детектив на станции Рахат, Южный округ;



Старший сержант Адир Шломо, начальник отдела материально-технического обеспечения на станции Сдерот, Южный округ;



Старший сержант Игаль Илоз, сапер, Южный округ;



Старший сержант Бар Сиван, боец специального контртеррористического подразделения (ЯМАМ);



Старший сержант Алон Бард, сотрудник станции Рахат, Южный округ;



Старший сержант Алекси Бородовский, ЯСАМ Негев, Южный округ;



Старший сержант Виталий Карасик, следователь отдела криминалистических исследований Тель-Авивского округа;



Старший сержант Алик Позняков, подразделения Маген, Южный округ;



Старший сержант Малик Карим, сотрудник станции Беер-Шева, Южный округ;



Старший сержант Йорай Элиягу Коэн, боец специального контртеррористического подразделения (ЯМАМ);



Сержант Дрор Элтон, диверсант специального контртеррористического подразделения (ЯМАМ);



Сержант Яков Шломо Краснински, боец подразделения прикрытия МАГАВ;





Сержант Элиор Яфара, оперуполномоченный центрального подразделения (ЯМАР) Негев, Южный округ;



Старший сержант Ави Бузаглу, оперуполномоченный станции Рахат, Южный округ;



Старший сержант Михаэль Лизми, оперуполномоченный станции Беэр-Шева, Южный округ;



Старший сержант Шай Эль Кнафо, патрульный, Южный округ;



Сержант Алена Остапенко, патрульный станции Офаким, Южный округ;



Равит Хана Эссайяг, боец подразделения МАГАВа.

