Опубликован список 30 погибших полицейских
Разрешено публиковать имена 30 полицейских, погибших в ходе боевых действий
Заместитель начальника Джияр Давидов, командир участка Рахат, Южный округ
Ицхак Бузукашвили, командир участка Сегев Шалом, Южный округ;
Мартин Кузмицкас, командир роты в Управлении координации исполнительных операций;
Шломо Моше Эль, сотрудник Специального подразделения по борьбе с терроризмом ЯМАМ;
Ниссим Лугаси, заместитель командира спецназа военной полиции Южного округа;
Амин Охундов, командир группы в подразделении "Йоав", Южный округ;
Андрей Пошивий, инструктор подразделения Йоав;
Алексей Шумков, ЯМАМ
Меир Абарджиль, полицейская станция Сдерот
Хен Нахмиас, снайпер ЯМАМ
Роман Гендель инструктор
Иегуда Кадер, сержант МАГАВа
Рони Абухарон, детектив на станции Рахат, Южный округ;
Старший сержант Адир Шломо, начальник отдела материально-технического обеспечения на станции Сдерот, Южный округ;
Старший сержант Игаль Илоз, сапер, Южный округ;
Старший сержант Бар Сиван, боец специального контртеррористического подразделения (ЯМАМ);
Старший сержант Алон Бард, сотрудник станции Рахат, Южный округ;
Старший сержант Алекси Бородовский, ЯСАМ Негев, Южный округ;
Старший сержант Виталий Карасик, следователь отдела криминалистических исследований Тель-Авивского округа;
Старший сержант Алик Позняков, подразделения Маген, Южный округ;
Старший сержант Малик Карим, сотрудник станции Беер-Шева, Южный округ;
Старший сержант Йорай Элиягу Коэн, боец специального контртеррористического подразделения (ЯМАМ);
Сержант Дрор Элтон, диверсант специального контртеррористического подразделения (ЯМАМ);
Сержант Яков Шломо Краснински, боец подразделения прикрытия МАГАВ;
Сержант Элиор Яфара, оперуполномоченный центрального подразделения (ЯМАР) Негев, Южный округ;
Старший сержант Ави Бузаглу, оперуполномоченный станции Рахат, Южный округ;
Старший сержант Михаэль Лизми, оперуполномоченный станции Беэр-Шева, Южный округ;
Старший сержант Шай Эль Кнафо, патрульный, Южный округ;
Сержант Алена Остапенко, патрульный станции Офаким, Южный округ;
Равит Хана Эссайяг, боец подразделения МАГАВа.