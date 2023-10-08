Разрешено к публикации имя погибшего офицера спецназа
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Опубликован список 30 погибших полицейских
08.10.2023 10:58 Аркадий Бочаровский

Опубликован список 30 погибших полицейских

Разрешено публиковать имена 30 полицейских, погибших в ходе боевых действий

Заместитель начальника Джияр Давидов, командир участка Рахат, Южный округ

Ицхак Бузукашвили, командир участка Сегев Шалом, Южный округ;

Мартин Кузмицкас, командир роты в Управлении координации исполнительных операций; 

Шломо Моше Эль, сотрудник Специального подразделения по борьбе с терроризмом ЯМАМ; 

Ниссим Лугаси, заместитель командира  спецназа военной полиции Южного округа; 

Амин Охундов, командир группы в подразделении "Йоав", Южный округ; 

Андрей  Пошивий, инструктор подразделения Йоав; 

Алексей  Шумков, ЯМАМ

Меир Абарджиль, полицейская станция Сдерот

Хен Нахмиас, снайпер ЯМАМ

Роман Гендель инструктор


Иегуда Кадер, сержант МАГАВа

Рони Абухарон, детектив на станции Рахат, Южный округ; 

Старший сержант Адир Шломо, начальник отдела материально-технического обеспечения на станции Сдерот, Южный округ; 

Старший сержант Игаль Илоз, сапер, Южный округ; 

Старший сержант  Бар Сиван, боец специального контртеррористического подразделения (ЯМАМ); 

Старший сержант Алон Бард, сотрудник станции Рахат, Южный округ; 

Старший сержант Алекси Бородовский, ЯСАМ Негев, Южный округ; 

Старший сержант Виталий Карасик, следователь отдела криминалистических исследований Тель-Авивского округа; 

Старший сержант Алик Позняков, подразделения Маген, Южный округ; 

Старший сержант Малик Карим, сотрудник станции Беер-Шева, Южный округ; 

Старший сержант Йорай Элиягу Коэн, боец специального контртеррористического подразделения (ЯМАМ); 

Сержант Дрор Элтон, диверсант специального контртеррористического подразделения (ЯМАМ); 

Сержант Яков Шломо Краснински, боец подразделения прикрытия МАГАВ; 


Сержант Элиор Яфара, оперуполномоченный центрального подразделения (ЯМАР) Негев, Южный округ; 

Старший сержант Ави Бузаглу, оперуполномоченный станции Рахат, Южный округ; 

Старший сержант Михаэль Лизми, оперуполномоченный станции Беэр-Шева, Южный округ; 

Старший сержант Шай Эль Кнафо, патрульный, Южный округ; 

Сержант Алена Остапенко, патрульный станции Офаким, Южный округ; 

Равит Хана Эссайяг, боец подразделения МАГАВа.
 

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