



Опрос: палестинцы хотят "вооруженной борьбы" с Израилем

Большинство палестинцев под влиянием террористических группировок поддерживают так называемое "вооруженное сопротивление" Израилю.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведеленного Палестинским центром политических и обзорных исследований (PSR) в Рамалле.



В исследовании участвовали 1270 палестинцев. Погрешность составляет около трех процентов.



Согласно результатам опроса, 52% палестинцев считают "вооруженную борьбу" с Израилем наиболее эффективным средством прекращения "оккупации". В свою очередь, 21% респондентов поддерживают создание "палестинского государства" путем переговоров, а 22% предпочли "народное сопротивление".



В свою очередь, поддержка "решения о двух государствах" остается такой же низкой, как и три месяца назад. В частности, за нее выступают 28% опрошенных, а против — 70%.



На просьбу описать положение Израиля по случаю 75-летия государства 42% палестинцев ответили, что это одна из самых могущественных стран в мире в экономическом и военном отношении. Зато 35% считают Еврейское Государство "слабым и раздробленным", находящимся "на грани краха".



Более того, подавляющее большинство - 71% респондентов поддерживают создание таких террористических группировок, как "Львиное логово".



