



Опрос: ХАМАС и террорист Баргути очень популярны среди палестинцев

Новый опрос, проведенный Палестинским центром политических и обзорных исследований, показал особенно высокий уровень поддержки актов насилия против Израиля среди палестинцев в Иудее, Самарии и Газе. Также опрос показал высокую популярность ХАМАСа и Марвана Баргути среди палестинцев.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Согласно результатам опроса, 72% респондентов поддерживают идею создания вооруженных батальонов, подобных террористической группировке "Львиное логово", которые не подчиняются приказам властей ПА и не являются частью сил безопасности ПА.



87% опрошенных заявили, что власти ПА не имеют права арестовывать боевиков террористических организаций, чтобы предотвратить их атаки против Израиля.



Опрос также показал, что группировка ХАМАС и террорист Марван Баргути, отбывающий несколько пожизненных сроков в израильской тюрьме за причастность к убийству израильтян, очень популярны среди палестинцев.



В рамках опроса рассматривались несколько сценариев выборов на пост председателя ПА между двумя кандидатами от ФАТХ и ХАМАС. В состязании между нынешним председателем ПА Махмудом Аббасом и лидером ХАМАСа Исмаилом Ханийе побеждает последний, получив 54% поддержки по сравнению с 34 % у Аббаса.



При сценарии, когда в выборах участвует Баргути, то Ханийе теряет позиции. Согласно опросу, Баргути "выигрывает" благодаря 61% поддержки по сравнению с 34% у Ханийе.