



Опрос: больше трети учеников-евреев не хотят учителя-араба

В Израиле больше трети, а именно, 40% учащихся-евреев не хотят, чтобы их учителем был араб.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Академическим центром Левински-Вингейт.



В опросе принял участие 201 ученик средней школы. Согласно опроса, в предыдущем учебном году произошло снижение толерантности к арабам: с 29,2% в 2020-2021 годах после операции "Страж стен" до 22,9% в 2021-2022 годах после терактов, совершенных в марте.



В свою очередь, учителя-ультраортодоксы, работающие в светской школе, имели гораздо более высокий уровень поддержки, 68%.







