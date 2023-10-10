



Оперштаб МИД Украины разыскал пропавших украинцев на юге Израиля

В течение последних суток украинские дипломаты провели оперативные мероприятия, благодаря которым семь украинцев, ранее считавшихся пропавшими, найдены и находятся в безопасности на юге Израиля.



Об этом рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в эфире Национального телемарафона.



"Всего за трое суток оперативный штаб МИД, созданный для помощи украинцам в Израиле, обработал более 700 обращений наших граждан", – уточнил он.



Кроме того, украинское посольство в Израиле содействовало в поиске временного жилья для шести семей.



Спикер также подчеркнул, что дипломаты продолжают работу по решению вопроса с украинским мальчиком, которого спасли в зоне боевых действий. Ему предоставляется необходимое медицинское лечение, психологическая поддержка, и готовится к его возвращению в Украину к родственникам.



"Что касается украинцев погибших или пострадавших: у нас есть подтвержденная информация о двух украинках. Мы сообщали об этом ранее. Ситуация больше не изменилась. Есть информация о возможной гибели еще трех украинцев: двое на территории Израиля, один на территории сектора Газа. Но эта информация пока не подтверждена. Другая информация о пострадавших украинцах не поступала", – сказал спикер МИД.



Николенко также рассказал об украинцах, которые обратились в оперативный штаб в связи с невозможностью покинуть Израиль из-за отмены авиарейсов.



"Здесь мы имеем цифру почти о 300 гражданах – это на территории Израиля, а также о 150 украинцев в секторе Газа, заявивших о желании уехать из анклава", – проинформировали в украинском МИД.