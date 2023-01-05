Операция "Волнорез": арестованы 14 подозреваемых
Силы безопасности Израиля продолжают проведение операции "Волнорез". Этой ночью силы ЦАХАЛа, МАГАВа, и ШАБАКа действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии.
В ходе операции были арестованы 14 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Силовики действовали в лагере беженцев Каландия, где задержали двух разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, а также изъяли боеприпасы. В ходе операции несколько человек забросали камнями израильских военных, которые в ответ применили средства для разгона беспорядков.
В ходе действий в лагере Балата военные задержали двух разыскиваемых подозреваемых, а также подверглись обстрелу. Солдаты ответили боевой стрельбой.
Позже силы безопасности действовали в городе Дженин, где они задержали еще одного разыскиваемого человека, подозреваемого в причастности к террористической деятельности. Во время операции в этом районе были слышны выстрелы
״שובר גלים״— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 5, 2023
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה למעצר 14 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון, בין היתר בכפרים עזון עתמה, חרבת כרמה, בית כחיל וסילוואד.
הלוחמים פעלו במחנה הפליטים קלנדיה שבמרחב החטיבה המרחבית בנימין, הכוחות עצרו שני מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור ואיתרו תחמושת>> pic.twitter.com/R2fCAkguUo