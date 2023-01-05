



Операция "Волнорез": арестованы 14 подозреваемых

Силы безопасности Израиля продолжают проведение операции "Волнорез". Этой ночью силы ЦАХАЛа, МАГАВа, и ШАБАКа действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии.



В ходе операции были арестованы 14 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



Силовики действовали в лагере беженцев Каландия, где задержали двух разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, а также изъяли боеприпасы. В ходе операции несколько человек забросали камнями израильских военных, которые в ответ применили средства для разгона беспорядков.



В ходе действий в лагере Балата военные задержали двух разыскиваемых подозреваемых, а также подверглись обстрелу. Солдаты ответили боевой стрельбой.



Позже силы безопасности действовали в городе Дженин, где они задержали еще одного разыскиваемого человека, подозреваемого в причастности к террористической деятельности. Во время операции в этом районе были слышны выстрелы



