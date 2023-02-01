



Операция "Волнорез": задержаны четверо подозреваемых

Силы безопасности Израиля продолжают проведение масштабной операции "Волнорез".



Этой ночью ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии и задержали четверых подозреваемых в террористической деятельности.



О столкновениях с террористами или перестрелках не сообщается. Потерь среди израильских сил безопасности нет.



