Операция Волнорез: задержаны 8 подозреваемых
Этой ночью силы безопасности Израиля действовали в населенных пунктов Иудеи и Самарии в рамках масштабной операции "Волнорез".
В рамках операции силы ЦАХАЛа, ШАБАКа и МАГАВа арестовали восемь человек, разыскиваемых в Иудее, Самарии и долине реки Иордан.
Арестованные были переданы для дальнейшего допроса.
Потерь среди израильских военных нет.
הכוחות פעלו הלילה בעיר שכם ובכפרים ביתא ובלאטה שבמרחב החטיבה המרחבית שומרון, ועצרו שלושה מבוקשים החשודים במעורבות טרור. בפעילות הכוחות בכפר בלאטה, נשמעו קולות ירי במרחב.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 8, 2022
בפעילות הכוחות בכפר בודרוס שבחטיבה המרחבית אפרים הכוחות עצרו מבוקש נוסף >> pic.twitter.com/RrYFAOURdh