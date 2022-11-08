



Операция Волнорез: задержаны 8 подозреваемых

Этой ночью силы безопасности Израиля действовали в населенных пунктов Иудеи и Самарии в рамках масштабной операции "Волнорез".



В рамках операции силы ЦАХАЛа, ШАБАКа и МАГАВа арестовали восемь человек, разыскиваемых в Иудее, Самарии и долине реки Иордан.



Арестованные были переданы для дальнейшего допроса.



Потерь среди израильских военных нет.

