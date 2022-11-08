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Операция Волнорез: задержаны 8 подозреваемых
08.11.2022 09:21 Ольга Белозерова

Операция Волнорез: задержаны 8 подозреваемых

Этой ночью силы безопасности Израиля действовали в населенных пунктов Иудеи и Самарии в рамках масштабной операции "Волнорез".

В рамках операции силы ЦАХАЛа, ШАБАКа и МАГАВа арестовали восемь человек, разыскиваемых в Иудее, Самарии и долине реки Иордан.

Арестованные были переданы для дальнейшего допроса.

Потерь среди израильских военных нет. 
 

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