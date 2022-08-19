



Операция "Волнорез": задержаны 7 подозреваемых

Силы безопасности Израиля продолжают действовать в населенных пунктах Иудеи и Самарии в рамках операции "Волнорез".



Как сообщили в ЦАХАЛе, минувшей ночью в рамках оперативной деятельности были арестованы семь подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



Во время операции в селе Тубас несколько человек бросали бутылки с зажигательной смесью и открыли огонь в сторону израильских военных. Сотрудники сил безопасности Израиля открыли ответный огонь.



Потерь среди израильских сил нет.



