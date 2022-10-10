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Операция "Волнорез": задержаны трое подозреваемых
10.10.2022 09:33 Ольга Белозерова

Операция "Волнорез": задержаны трое подозреваемых

Силы безопасности Израиля продолжают операцию "Волнорез".

Этой ночью ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии, и задержали троих разыскиваемых лиц.

В ходе операции вспыхнули беспорядки. Подозреваемые бросали в израильских военнослужащих камни и бутылки. Сотрудники израильских сил безопасности ответили мерами по разгону толпы. 

 

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