



Операция "Волнорез": задержаны трое подозреваемых

Силы безопасности Израиля продолжают операцию "Волнорез".



Этой ночью ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии, и задержали троих разыскиваемых лиц.



В ходе операции вспыхнули беспорядки. Подозреваемые бросали в израильских военнослужащих камни и бутылки. Сотрудники израильских сил безопасности ответили мерами по разгону толпы.



