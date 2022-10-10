Операция "Волнорез": задержаны трое подозреваемых
Силы безопасности Израиля продолжают операцию "Волнорез".
Этой ночью ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии, и задержали троих разыскиваемых лиц.
В ходе операции вспыхнули беспорядки. Подозреваемые бросали в израильских военнослужащих камни и бутылки. Сотрудники израильских сил безопасности ответили мерами по разгону толпы.
"שובר גלים"— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 10, 2022
לוחמי צה״ל, שב״כ ומג״ב פעלו הלילה למעצר שלושה מבוקשים במספר מוקדים באוגדת יהודה ושומרון, בין היתר בכפר פרעון.
לוחמי צה״ל פעלו בנוסף באלפאוור שבמרחב החטיבה המרחבית יהודה, ועצרו שני מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור >> pic.twitter.com/swv1vDQZ68