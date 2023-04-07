Операция Волнорез: задержан подозреваемый в теракте в Адам
В ночь на 7 апреля ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
В ходе операции за ночь были арестованы четверо подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Среди них оказался террорист, подозреваемый во вчерашнем теракте рядом с поселением Адам в пригороде Иерусалима, в результате которого был ранен боец ЦАХАЛа.
В арабском городе Бейт-Уммар в ходе рейда по задержанию двух подозреваемых военные подверглись нападению. В них бросали камни и бетонные блоки. Бойцы применили средства для разгона беспорядков.
В ходе операции в еще одном городе были изъяты дубинки, ножи, бронежилеты и патроны. Конфискованные вещи и подозреваемые были переданы ШАБАКУ. Информация о пострадавших среди сил безопасности не поступала.
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה למעצר ארבעה מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 7, 2023
בעקבות מידע מודיעיני של שב״כ, פעלו לוחמי יחידת דובדבן בכפר א-רם שבחטיבת בנימין למעצר חשוד בביצוע הירי אמש בכיכר אדם בו נפצע לוחם צה"ל.
הכוחות פעלו גם בכפר בית אומר שבמרחב חטיבת עציון למעצר שני מבוקשים>> pic.twitter.com/WwuhttNPNw