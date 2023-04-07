



Операция Волнорез: задержан подозреваемый в теракте в Адам

В ночь на 7 апреля ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



В ходе операции за ночь были арестованы четверо подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



Среди них оказался террорист, подозреваемый во вчерашнем теракте рядом с поселением Адам в пригороде Иерусалима, в результате которого был ранен боец ЦАХАЛа.



В арабском городе Бейт-Уммар в ходе рейда по задержанию двух подозреваемых военные подверглись нападению. В них бросали камни и бетонные блоки. Бойцы применили средства для разгона беспорядков.



В ходе операции в еще одном городе были изъяты дубинки, ножи, бронежилеты и патроны. Конфискованные вещи и подозреваемые были переданы ШАБАКУ. Информация о пострадавших среди сил безопасности не поступала.

