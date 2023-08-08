Операция "Волнорез": задержан 21 подозреваемый в терроризме
В ночь на 8 августа ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Всего за ночь был арестован 21 подозреваемый в причастности к террористической деятельности.
В ходе операции было изъято оружие, деньги, токарный станок для производства боеприпасов, ножи и патроны.
Силы безопасности подверглись нападению. В них бросали камни и бутылки с зажигательной смесью.
Среди бойцов ЦАХАЛа пострадавших нет. Задержанных отправили на допрос.
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג״ב עצרו הלילה 21 מבוקשים והחרימו מטענים, אקדחים וכספי טרור ברחבי יהודה ושומרון ובחטיבת הבקעה והעמקים>> pic.twitter.com/2qCtidbl7t— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 8, 2023