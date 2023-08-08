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Операция "Волнорез": задержан 21 подозреваемый в терроризме
08.08.2023 12:21 Алина Груднева

Операция "Волнорез": задержан 21 подозреваемый в терроризме

В ночь на 8 августа ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Всего за ночь был арестован 21 подозреваемый в причастности к террористической деятельности.

В ходе операции было изъято оружие, деньги, токарный станок для производства боеприпасов, ножи и патроны.

Силы безопасности подверглись нападению. В них бросали камни и бутылки с зажигательной смесью.

Среди бойцов ЦАХАЛа пострадавших нет. Задержанных отправили на допрос.
 

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