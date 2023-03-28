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Операция “Волнорез”: за ночь арестованы 13 подозреваемых в терроризме
28.03.2023 11:27 Ирина Демьянова

Операция “Волнорез”: за ночь арестованы 13 подозреваемых в терроризме

ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ за ночь арестовали 13 подозреваемых в терроризме в Иудеи и Самарии, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В ходе некоторых операций вспыхивали столкновения, и израильские силы подвергались обстрелу. Кроме того, в силовиков бросали камни, бутылки с зажигательной смесью и взрывные устройства, запускали фейерверки. 

Израильские силы ответили мерами по разгону беспорядков и боевыми стрельбами.

В ходе операции было конфисковано несколько единиц оружия и два станка для изготовления боеприпасов.

Разыскиваемые лица были переданы для дальнейшего допроса. Среди израильских сил нет потерь.
 

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