



Операция "Волнорез". За четыре месяца задержаны больше 1000 подозреваемых

Дивизия "Иудея и Самария" ЦАХАЛа провела конференцию, посвященную контртеррористической операции "Волнорез".



Лидеры ЦАХАЛа обсудили различные усилия, возможности и достижения, достигнутые в ходе операции, сообщает Jerusalem Post.



Операция началась в конце марта 2022 года после волны терактов, унесших жизни 19 человек по всему Израилю.



За четыре месяца было проведено 2050 контртеррористических операций, в ходе которых задержано более 1000 разыскиваемых лиц и изъяты сотни единиц оружия.



"Благодарю вас, всех командиров, кадровый состав, бойцов и солдат, членов ваших семей, находящихся в тылу. Я благодарю вас за ваши огромные усилия и за ваш вклад в обеспечение безопасности нации", - заявил командир дивизии "Иудея и Самария" Ави Блут.



"Армия обороны Израиля всегда была и будет достигать каждого нападавшего, террориста и нападения, независимо от времени и места", - заявил на конференции начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави.