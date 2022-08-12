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Операция "Волнорез". За четыре месяца задержаны больше 1000 подозреваемых
12.08.2022 19:52 Ольга Белозерова

Операция "Волнорез". За четыре месяца задержаны больше 1000 подозреваемых

Дивизия "Иудея и Самария" ЦАХАЛа провела конференцию, посвященную контртеррористической операции "Волнорез".

Лидеры ЦАХАЛа обсудили различные усилия, возможности и достижения, достигнутые в ходе операции, сообщает Jerusalem Post.

Операция началась в конце марта 2022 года после волны терактов, унесших жизни 19 человек по всему Израилю.

За четыре месяца было проведено 2050 контртеррористических операций, в ходе которых задержано более 1000 разыскиваемых лиц и изъяты сотни единиц оружия.

"Благодарю вас, всех командиров, кадровый состав, бойцов и солдат, членов ваших семей, находящихся в тылу. Я благодарю вас за ваши огромные усилия и за ваш вклад в обеспечение безопасности нации", - заявил командир дивизии "Иудея и Самария" Ави Блут. 

"Армия обороны Израиля всегда была и будет достигать каждого нападавшего, террориста и нападения, независимо от времени и места", - заявил на конференции начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави. 

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