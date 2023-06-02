Операция "Волнорез": в Иудее и Самарии задержаны двое подозреваемых
В ночь на 2 июня ЦАХАЛ, ШАБАК, МАГАВ и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Всего за ночь было арестовано двое подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Один из них подозревается в стрельбе по силам ЦАХАЛа в районе Кирьят-Арба в начале этой недели. Потерь среди израильских сил нет.
В ходе операции были обнаружены винтовка, боеприпасы и несколько магазинов. Задержанные и изъятое оружие были переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה למעצר שני מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון; נעצר חשוד בירי שבוצע לעבר כוח צה״ל מוקדם יותר השבוע.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 2, 2023
הלוחמים עצרו בכפר בני נעים, בהכוונת השב"כ, חשוד במעורבות בירי שאירע ביום שני לעבר כוח צבאי שביצע פעילות הגנת צירים על ציר 60 סמוך לקרית ארבע >> pic.twitter.com/lLbQj9xTR8