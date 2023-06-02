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ЦАХАЛ | Фото: ЦАХАЛ
02.06.2023 11:19 Алина Груднева

Операция "Волнорез": в Иудее и Самарии задержаны двое подозреваемых

В ночь на 2 июня ЦАХАЛ, ШАБАК, МАГАВ и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Всего за ночь было арестовано двое подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Один из них подозревается в стрельбе по силам ЦАХАЛа в районе Кирьят-Арба в начале этой недели. Потерь среди израильских сил нет.

В ходе операции были обнаружены винтовка, боеприпасы и несколько магазинов. Задержанные и изъятое оружие были переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.
 

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