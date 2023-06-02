



Операция "Волнорез": в Иудее и Самарии задержаны двое подозреваемых

В ночь на 2 июня ЦАХАЛ, ШАБАК, МАГАВ и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



Всего за ночь было арестовано двое подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



Один из них подозревается в стрельбе по силам ЦАХАЛа в районе Кирьят-Арба в начале этой недели. Потерь среди израильских сил нет.



В ходе операции были обнаружены винтовка, боеприпасы и несколько магазинов. Задержанные и изъятое оружие были переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.

