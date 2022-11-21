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Операция Волнорез: в Иудее и Самарии задержаны 9 подозреваемых | Фото: ЦАХАЛ
21.11.2022 11:02 Алина Груднева

Операция Волнорез: в Иудее и Самарии задержаны 9 подозреваемых

В ночь на 21 ноября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции Волнорез в Иудее и Самарии.

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
Всего за ночь были арестованы девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
 
Утром в Дженин был задержан подозреваемый Ратаб аль-Бали, ранее находившийся в заключении. Его подозревают в совершении ряда обстрелов и подготовке крупных терактов. Он сдался после перестрелки. 
 
В ходе рейдов конфискованы три незаконных транспортных средства и оружие.
 
Пострадавших среди израильских сил безопасности нет. Подозреваемых и изъятое имущество передали ШАБАКу.
 

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