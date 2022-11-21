



Операция Волнорез: в Иудее и Самарии задержаны 9 подозреваемых

В ночь на 21 ноября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции Волнорез в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Всего за ночь были арестованы девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Утром в Дженин был задержан подозреваемый Ратаб аль-Бали, ранее находившийся в заключении. Его подозревают в совершении ряда обстрелов и подготовке крупных терактов. Он сдался после перестрелки.

В ходе рейдов конфискованы три незаконных транспортных средства и оружие.

Пострадавших среди израильских сил безопасности нет. Подозреваемых и изъятое имущество передали ШАБАКу.