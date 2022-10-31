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Операция Волнорез в Иудее и Самарии: восемь задержанных | Фото: ЦАХАЛ
31.10.2022 09:11 Алина Груднева

Операция Волнорез в Иудее и Самарии: восемь задержанных

В ночь на 31 октября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
В ходе ночной операции были арестованы восемь подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
 
Операция проводилась, в том числе, в Дженине. Во время рейда силы ЦАХАЛа подверглись обстрелу. Был открыт ответный огонь по террористам. Пострадавших среди израильских сил безопасности нет.
 
Задержанных подозреваемых передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.

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