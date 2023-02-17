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Операция "Волнорез" в Иудее и Самарии: пятеро арестованных за ночь | Фото: ЦАХАЛ
17.02.2023 10:43 Алина Груднева

Операция "Волнорез" в Иудее и Самарии: пятеро арестованных за ночь

В ночь на 17 февраля ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Уточняется, что всего за ночь в ходе операции были арестованы пятеро подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Задержанных подозреваемых передали на допрос ШАБАКу для дальнейшего расследования. Потерь и ранений среди израильских сил нет.

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