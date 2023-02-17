



Операция "Волнорез" в Иудее и Самарии: пятеро арестованных за ночь

В ночь на 17 февраля ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



Уточняется, что всего за ночь в ходе операции были арестованы пятеро подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



Задержанных подозреваемых передали на допрос ШАБАКу для дальнейшего расследования. Потерь и ранений среди израильских сил нет.