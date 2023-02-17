Операция "Волнорез" в Иудее и Самарии: пятеро арестованных за ночь
В ночь на 17 февраля ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Уточняется, что всего за ночь в ходе операции были арестованы пятеро подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Задержанных подозреваемых передали на допрос ШАБАКу для дальнейшего расследования. Потерь и ранений среди израильских сил нет.
בכפר בית אומר שבחטיבת עציון ובכפר אל חדב שבחטיבת יהודה, עצרו הלוחמים שלושה מבוקשים נוספים.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 17, 2023
המבוקשים שנעצרו הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון, אין נפגעים לכוחותינו pic.twitter.com/GfYat3rO0r