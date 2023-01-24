Операция Волнорез в Иудее и Самарии: четверо задержанных
В ночь на 24 января ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Всего за ночь были арестованы четверо подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Двое из них были задержаны в Шхеме. В ходе операции в городе были слышны выстрелы.
Также были изъяты средства, предназначенные для террористической деятельности. Информация о пострадавших среди израильских военных не поступала. Подозреваемые переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.
בפעילות הכוחות בעיר שכם נעצרו שני מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור. במהלך הפעילות נשמעו קולות ירי במרחב.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 24, 2023
הכוחות פעלו גם בכפרים ענתא שבחטיבת בנימין ובית אולא שבחטיבת יהודה למעצר שני מבוקשים. בנוסף, בפעילות בכפר ג'יפנא נתפסו והוחרמו כספי טרור>> pic.twitter.com/JeprmBMuCZ