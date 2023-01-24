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Операция Волнорез в Иудее и Самарии: четверо задержанных | Фото: ЦАХАЛ
24.01.2023 08:57 Алина Груднева

Операция Волнорез в Иудее и Самарии: четверо задержанных

В ночь на 24 января ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Всего за ночь были арестованы четверо подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Двое из них были задержаны в Шхеме. В ходе операции в городе были слышны выстрелы.

Также были изъяты средства, предназначенные для террористической деятельности. Информация о пострадавших среди израильских военных не поступала. Подозреваемые переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.

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