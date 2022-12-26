Операция "Волнорез": в Иудее и Самарии арестованы пятеро подозреваемых
Израильские силы безопасности арестовали пятерых палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, в ходе операции "Волнорез".
Силы безопасности действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии, включая Дженин, Хеврон, Шхем и другие. К операции были привлечены служащие ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа.
Палестинцы в лагере Джалазон бросали камни в сторону израильских солдат. Военные открыли ответный огонь. Кроме того, силы безопасности предотвратили попытку обстрела израильского автомобиля возле блокпоста Хават-Гилад.
"שובר גלים"— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 26, 2022
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה למעצר חמישה מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון ובמרחב חטיבת הבקעה, בין היתר בכפרים חיזמא, כובר, אדנא, יטא, עיזריה, עקבת ג’אבר ותייסיר>>> pic.twitter.com/S39NuzqCNU