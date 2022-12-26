



Операция "Волнорез": в Иудее и Самарии арестованы пятеро подозреваемых

Израильские силы безопасности арестовали пятерых палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, в ходе операции "Волнорез".



Силы безопасности действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии, включая Дженин, Хеврон, Шхем и другие. К операции были привлечены служащие ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа.



Палестинцы в лагере Джалазон бросали камни в сторону израильских солдат. Военные открыли ответный огонь. Кроме того, силы безопасности предотвратили попытку обстрела израильского автомобиля возле блокпоста Хават-Гилад.



