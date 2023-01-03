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Операция "Волнорез" в Иудее и Самарии: арестованы 13 подозреваемых
03.01.2023 10:33 Алина Груднева

Операция "Волнорез" в Иудее и Самарии: арестованы 13 подозреваемых

В ночь на 3 января ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Всего за ночь в рамках операции были арестованы 13 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Также в ходе обысков у них было изъято оружие. Израильские военные подверглись нападению, открыв в ответ огонь по палестинцам.

Информация о пострадавших среди израильских сил не поступала. Подозреваемых и оружие передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.

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