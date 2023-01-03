Операция "Волнорез" в Иудее и Самарии: арестованы 13 подозреваемых
В ночь на 3 января ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Всего за ночь в рамках операции были арестованы 13 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Также в ходе обысков у них было изъято оружие. Израильские военные подверглись нападению, открыв в ответ огонь по палестинцам.
Информация о пострадавших среди израильских сил не поступала. Подозреваемых и оружие передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.
״שובר גלים״— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 3, 2023
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה למעצר 13 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון, בין היתר בכפרים כיפל חרת, עיזריה, עזבת שופה, נזלת עיסא, כפר עבוש, הישאמיה ובמחנה פליטים שבעיר טול כרם>>> pic.twitter.com/4WW6uVAxzz