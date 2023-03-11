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Операция "Волнорез": в Иудее и Самарии арестованы 10 подозреваемых в терроризме
11.03.2023 13:05 Евгения Маркова

Операция "Волнорез": в Иудее и Самарии арестованы 10 подозреваемых в терроризме


Солдаты ЦАХАЛа, ШАБАК и МАГАВ арестовали в ночь с пятницы на субботу 10 разыскиваемых палестинцев по всей Иудее и Самарии.

Солдаты задержали пятерых разыскиваемых в городе Калкалия в районе Ефремовской бригады. Во время рейда подозреваемые бросали камни и самодельные взрывные устройства в силовиков, которые в ответ применили средства для по разгона демонстраций. 

Еще пятеро разыскиваемых лиц арестованы в деревне Батыр в районе бригады Эцион. 

Подозреваемые переданы для дальнейшего расследования силам безопасности. Потерь среди сил ЦАХАЛа нет.
 

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