



Операция "Волнорез": в Иудее и Самарии арестованы 10 подозреваемых в терроризме



Солдаты ЦАХАЛа, ШАБАК и МАГАВ арестовали в ночь с пятницы на субботу 10 разыскиваемых палестинцев по всей Иудее и Самарии.



Солдаты задержали пятерых разыскиваемых в городе Калкалия в районе Ефремовской бригады. Во время рейда подозреваемые бросали камни и самодельные взрывные устройства в силовиков, которые в ответ применили средства для по разгона демонстраций.



Еще пятеро разыскиваемых лиц арестованы в деревне Батыр в районе бригады Эцион.



Подозреваемые переданы для дальнейшего расследования силам безопасности. Потерь среди сил ЦАХАЛа нет.

