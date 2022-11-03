Операция Волнорез в Иудее и Самарии: 14 задержанных
В ночь на 3 ноября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции "Волнорез".
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Силы безопасности действовали в доме террориста, который совершил вчера нападение на контрольно-пропускной пункт недалеко от Бейт Хурон, наехав на автомобиле на офицера ЦАХАЛа.
В Дженине на военнослужащих напали. В них бросали камни и бутылки с коктейлем Молотова. В ответ были применены средства для разгона толпы.
Всего за ночь были арестованы 14 подозреваемых в террористической деятельности. Задержанные лица и изъятое оружие переданы ШАБАКу. Раненых среди военнослужащих нет.
כוחות צה"ל ומג"ב פעלו בכפר בית דקו שבמרחב החטיבה המרחבית בנימין בביתו של המחבל שביצע את פיגוע הדריסה אמש במחסום בל.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 3, 2022
במהלך הפעילות התפתחו במרחב הפרות סדר אלימות, שכללו יידוי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה לעבר הכוח >> pic.twitter.com/tuDOPH83b1