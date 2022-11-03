



Операция Волнорез в Иудее и Самарии: 14 задержанных

В ночь на 3 ноября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции "Волнорез".

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Силы безопасности действовали в доме террориста, который совершил вчера нападение на контрольно-пропускной пункт недалеко от Бейт Хурон, наехав на автомобиле на офицера ЦАХАЛа.

В Дженине на военнослужащих напали. В них бросали камни и бутылки с коктейлем Молотова. В ответ были применены средства для разгона толпы.

Всего за ночь были арестованы 14 подозреваемых в террористической деятельности. Задержанные лица и изъятое оружие переданы ШАБАКу. Раненых среди военнослужащих нет.