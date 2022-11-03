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Операция Волнорез в Иудее и Самарии: 14 задержанных | Фото: ЦАХАЛ
03.11.2022 09:26 Алина Груднева

Операция Волнорез в Иудее и Самарии: 14 задержанных

В ночь на 3 ноября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции "Волнорез".

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
Силы безопасности действовали в доме террориста, который совершил вчера нападение на контрольно-пропускной пункт недалеко от Бейт Хурон, наехав на автомобиле на офицера ЦАХАЛа.
 
В Дженине на военнослужащих напали. В них бросали камни и бутылки с коктейлем Молотова. В ответ были применены средства для разгона толпы.
 
Всего за ночь были арестованы 14 подозреваемых в террористической деятельности. Задержанные лица и изъятое оружие переданы ШАБАКу. Раненых среди военнослужащих нет.

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