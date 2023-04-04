



Операция "Волнорез" в Иудее и Самарии: 13 арестованных за ночь

В ночь на 4 апреля ЦАХАЛ, ШАБАК, МАГАВ и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



Всего за ночь были арестованы 13 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



В лагере беженцев Дахейше в окрестностях Бейт-Лехема произошли столкновения. Палестинцы бросали в бойцов камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ были применены средства для разгона толпы.



Также израильские силы подверглись нападению в Шхеме. В них, помимо прочего, запускали фейерверки. Пострадавших среди военнослужащих нет. Задержанных отправили на допрос.