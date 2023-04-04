Операция "Волнорез" в Иудее и Самарии: 13 арестованных за ночь
В ночь на 4 апреля ЦАХАЛ, ШАБАК, МАГАВ и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Всего за ночь были арестованы 13 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
В лагере беженцев Дахейше в окрестностях Бейт-Лехема произошли столкновения. Палестинцы бросали в бойцов камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ были применены средства для разгона толпы.
Также израильские силы подверглись нападению в Шхеме. В них, помимо прочего, запускали фейерверки. Пострадавших среди военнослужащих нет. Задержанных отправили на допрос.
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה למעצר 13 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 4, 2023
הכוחות עצרו בפעילות במחנה הפליטים דהיישה ובכפר דוחא שבחטיבת עציון שישה מבוקשים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה, במהלכה חשודים יידו אבנים והשליכו בקבוקי תבערה לעבר כוחותינו>> pic.twitter.com/ZuhEf9WfGk