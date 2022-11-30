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Операция Волнорез в Иудее и Самарии: 11 арестов за ночь
30.11.2022 09:52 Алина Груднева

Операция Волнорез в Иудее и Самарии: 11 арестов за ночь

В ночь на 30 ноября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции Волнорез в Иудее и Самарии.

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
Всего за ночь в ходе операции были задержаны 11 подозреваемых в причастности к террористической деятельности. 
 
Также силы ЦАХАЛ провели обыск в доме подозреваемого в причастности к теракту в Кохав-Яаков.
 
Пострадавших среди израильских военных нет. Подозреваемых и изъятое оружие переданы ШАБАКу.

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