



Операция Волнорез в Иудее и Самарии: 11 арестов за ночь

В ночь на 30 ноября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции Волнорез в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Всего за ночь в ходе операции были задержаны 11 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Также силы ЦАХАЛ провели обыск в доме подозреваемого в причастности к теракту в Кохав-Яаков.

Пострадавших среди израильских военных нет. Подозреваемых и изъятое оружие переданы ШАБАКу.