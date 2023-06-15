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волнорез цахал | Фото: ЦАХАЛ
15.06.2023 12:45 Алина Груднева

Операция "Волнорез" в Иудее и Самарии: 10 задержанных

В ночь на 15 июня ЦАХАЛ, ШАБАК, МАГАВ и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Уточняется, что всего за ночь в рамках операции были арестованы 10 разыскиваемых подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

В Калькилии произошли беспорядки. Были совершены атаки на израильские силы, которые ответили мерами по разгону демонстраций. А в Хевроне была изъята винтовка М-16 у одного из задержанных.

В итоге, всех арестованных и изъятое оружие передали ШАБАКу. Потерь среди израильских бойцов нет.

Тем временем, палестинские источники утверждают, будто в Шхеме в ходе рейда ЦАХАЛа погиб один палестинец, еще шестеро получили ранения. Информация проверяется.
 

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