



Операция "Волнорез" в Иудее и Самарии: 10 задержанных

В ночь на 15 июня ЦАХАЛ, ШАБАК, МАГАВ и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



Уточняется, что всего за ночь в рамках операции были арестованы 10 разыскиваемых подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



В Калькилии произошли беспорядки. Были совершены атаки на израильские силы, которые ответили мерами по разгону демонстраций. А в Хевроне была изъята винтовка М-16 у одного из задержанных.



В итоге, всех арестованных и изъятое оружие передали ШАБАКу. Потерь среди израильских бойцов нет.



Тем временем, палестинские источники утверждают, будто в Шхеме в ходе рейда ЦАХАЛа погиб один палестинец, еще шестеро получили ранения. Информация проверяется.

