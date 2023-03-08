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Операция "Волнорез": в ходе рейда арестованы пятеро террористов
08.03.2023 09:37 Евгения Маркова

Операция "Волнорез": в ходе рейда арестованы пятеро террористов

Пять подозреваемых в терроризме были арестованы израильскими силами безопасности в ходе утреннего рейда в палестинские города и деревни в Иудее и Самарии, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа.

Военнослужащие ЦАХАЛа ранили неустановленное количество участников беспорядков, которые бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в солдат в Хусана. 

В Шхеме войска использовали средства для разгона беспорядков, столкнувшись с группой боевиков, открывших огонь по солдатам.
 

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