



Операция "Волнорез": в ходе ночных рейдов ЦАХАЛ арестовал пять палестинцев

Военные заявили в четверг, что пятеро палестинцев, разыскиваемых для допроса по подозрению в террористической деятельности, были арестованы за ночь в ходе рейдов в Иудее и Самарии.



В заявлении ЦАХАЛ говорится, что войска действовали в окрестностях Рамаллы, в Хевроне в Иудее, а также в Калькилии и нескольких небольших городах недалеко от Шхема в Самарии.



Во время операций израильские военные не пострадали, и все подозреваемые были доставлены в службу безопасности ШАБАК для дальнейшего допроса.



В деревне Бурка недалеко от Шхема военнослужащие задержали одного подозреваемого в терроризме и изъяли самодельный автомат, сообщили в ЦАХАЛе.



В Дуре, недалеко от Хеврона, двое разыскиваемых палестинцев были арестованы. При аресте у них был конфискован пистолет, сообщили в ЦАХАЛе.



Сообщений о крупных столкновениях во время операций ЦАХАЛа по арестам в ночь со среды на четверг не поступало.



