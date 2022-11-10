Новости » Арабо-израильский конфликт
Операция "Волнорез": в ходе ночных рейдов ЦАХАЛ арестовал пять палестинцев
10.11.2022 10:41 Евгения Маркова

Операция "Волнорез": в ходе ночных рейдов ЦАХАЛ арестовал пять палестинцев

Военные заявили в четверг, что пятеро  палестинцев, разыскиваемых для допроса по подозрению в террористической деятельности, были арестованы за ночь в ходе рейдов в Иудее и Самарии.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что войска действовали в окрестностях  Рамаллы, в Хевроне в Иудее, а также в Калькилии и нескольких небольших городах недалеко от Шхема в Самарии.

Во время операций израильские военные не пострадали, и все подозреваемые были доставлены в службу безопасности ШАБАК для дальнейшего допроса.

В деревне Бурка недалеко от Шхема военнослужащие задержали одного подозреваемого в терроризме и изъяли самодельный автомат, сообщили в ЦАХАЛе.

В Дуре, недалеко от Хеврона, двое разыскиваемых палестинцев были арестованы. При аресте у них был конфискован пистолет, сообщили в ЦАХАЛе.

Сообщений о крупных столкновениях во время операций ЦАХАЛа по арестам в ночь со среды на четверг не поступало.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы