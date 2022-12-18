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Операция "Волнорез": трое задержанных в Иудее и Самарии
18.12.2022 11:45 Алина Груднева

Операция "Волнорез": трое задержанных в Иудее и Самарии

В ночь на 18 декабря ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
Всего за ночь было арестовано трое подозреваемых в террористической деятельности.
 
Во время операции возникли беспорядки. По солдатам открыли огонь и бросали камни. Военным пришлось применить средства для разгона толпы. Пострадавших среди военнослужащих нет. Среди палестинцев есть раненые.
 
Всех задержанных передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.
 

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