



Операция "Волнорез": трое задержанных в Иудее и Самарии

В ночь на 18 декабря ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Всего за ночь было арестовано трое подозреваемых в террористической деятельности.

Во время операции возникли беспорядки. По солдатам открыли огонь и бросали камни. Военным пришлось применить средства для разгона толпы. Пострадавших среди военнослужащих нет. Среди палестинцев есть раненые.

Всех задержанных передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.