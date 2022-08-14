



Операция "Волнорез": трое задержанных

В ночь на 14 августа ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции "Волнорез".

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В Хевроне задержан разыскиваемый, подозреваемый в причастности к террористической деятельности.

Еще у двоих задержанных было конфисковано незаконное оружие, в том числе два пистолета.

В ходе действий сил в лагере беженцев в районе регионального совета Биньямин возникли беспорядки, включавшие стрельбу. Израильские военные применили средства для разгона толпы.

Среди солдат пострадавших нет. Трое задержанных отправлены на допрос.