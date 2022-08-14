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Операция "Волнорез": трое задержанных
14.08.2022 11:31 Алина Груднева

Операция "Волнорез": трое задержанных

В ночь на 14 августа ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции "Волнорез".

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
В Хевроне задержан разыскиваемый, подозреваемый в причастности к террористической деятельности.
 
Еще у двоих задержанных было конфисковано незаконное оружие, в том числе два пистолета.
 
В ходе действий сил в лагере беженцев в районе регионального совета Биньямин возникли беспорядки, включавшие стрельбу. Израильские военные применили средства для разгона толпы.
 
Среди солдат пострадавших нет. Трое задержанных отправлены на допрос.

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