Операция "Волнорез": трое задержанных
В ночь на 14 августа ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции "Волнорез".
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
В Хевроне задержан разыскиваемый, подозреваемый в причастности к террористической деятельности.
Еще у двоих задержанных было конфисковано незаконное оружие, в том числе два пистолета.
В ходе действий сил в лагере беженцев в районе регионального совета Биньямин возникли беспорядки, включавшие стрельбу. Израильские военные применили средства для разгона толпы.
Среди солдат пострадавших нет. Трое задержанных отправлены на допрос.
״שובר גלים״— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 14, 2022
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה במספר מוקדים ברחבי אוגדת יהודה ושומרון, בין היתר בכפרים אל מועייר, סינג'יל, חלחול ועין עריק.
בפעילות הכוחות בעיר חברון שבמרחב החטיבה המרחבית יהודה, נעצר מבוקש החשוד במעורבות בפעילות טרור >> pic.twitter.com/9vhCwD9K9I