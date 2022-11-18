Операция Волнорез: трое подозреваемых арестованы в Иудее и Самарии
В ночь на 18 ноября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции Волнорез в Иудее и Самарии.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Всего за ночь были арестованы трое подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Во время операции были обнаружены пистолет и несколько патронов.
Ночью также были обстреляны силы ЦАХАЛа на въезде в город Тулькарм. После обысков военнослужащие обнаружили в районе нападения несколько рюкзаков. Пострадавших среди бойцов ЦАХАЛа нет.