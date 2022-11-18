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Операция Волнорез: трое подозреваемых арестованы в Иудее и Самарии
18.11.2022 09:07 Алина Груднева

Операция Волнорез: трое подозреваемых арестованы в Иудее и Самарии

В ночь на 18 ноября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции Волнорез в Иудее и Самарии.

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
Всего за ночь были арестованы трое подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
 
Во время операции были обнаружены пистолет и несколько патронов.
 
Ночью также были обстреляны силы ЦАХАЛа на въезде в город Тулькарм. После обысков военнослужащие обнаружили в районе нападения несколько рюкзаков. Пострадавших среди бойцов ЦАХАЛа нет.

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