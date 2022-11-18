



Операция Волнорез: трое подозреваемых арестованы в Иудее и Самарии

В ночь на 18 ноября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции Волнорез в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Всего за ночь были арестованы трое подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Во время операции были обнаружены пистолет и несколько патронов.