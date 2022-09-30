



Операция Волнорез: стрельба и арест девяти подозреваемых

В ночь на 30 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Операция проводилась, в том числе, в лагере беженцев Эйн-Бейт-Альма. В ходе ночных рейдов вспыхнули беспорядки с участием десятков подозреваемых, которые бросали камни и самодельные взрывные устройства.

Двое палестинцев на автомобиле помчались в сторону израильских военных, которые были вынуждены открыть огонь.

Пострадавших среди сил безопасности нет.

Всего за ночь были арестованы девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности.