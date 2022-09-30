Операция Волнорез: стрельба и арест девяти подозреваемых
В ночь на 30 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Операция проводилась, в том числе, в лагере беженцев Эйн-Бейт-Альма. В ходе ночных рейдов вспыхнули беспорядки с участием десятков подозреваемых, которые бросали камни и самодельные взрывные устройства.
Двое палестинцев на автомобиле помчались в сторону израильских военных, которые были вынуждены открыть огонь.
Пострадавших среди сил безопасности нет.
Всего за ночь были арестованы девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
הכוחות פעלו במחנה הפליטים ג'ילזון שבחטיבה המרחבית בנימין ועצרו מבוקש אחד החשוד במעורבות בפעילות טרור. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה בהשתתפות עשרות חשודים שיידו אבנים והשליכו מטען מאולתר לעבר הכוח >> pic.twitter.com/DscFj0rZuY— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 30, 2022