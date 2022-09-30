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Операция Волнорез: стрельба и арест девяти подозреваемых | Фото: ЦАХАЛ
30.09.2022 11:57 Алина Груднева

Операция Волнорез: стрельба и арест девяти подозреваемых

В ночь на 30 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
Операция проводилась, в том числе, в лагере беженцев Эйн-Бейт-Альма. В ходе ночных рейдов вспыхнули беспорядки с участием десятков подозреваемых, которые бросали камни и самодельные взрывные устройства.
 
Двое палестинцев на автомобиле помчались в сторону израильских военных, которые были вынуждены открыть огонь.
 
Пострадавших среди сил безопасности нет.
 
Всего за ночь были арестованы девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

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