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Операция Волнорез: стрельба, беспорядки и падение беспилотника ЦАХАЛа | Фото: ЦАХАЛ
09.11.2022 09:58 Алина Груднева

Операция Волнорез: стрельба, беспорядки и падение беспилотника ЦАХАЛа

В ночь на 9 ноября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции Волнорез в Иудее и Самарии.

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
Всего за ночь были задержаны 12 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
 
В Бейт-Лехем было изъято оружие. Также ЦАХАЛ обеспечивал безопасность на фоне восхождения к гробнице Йосефа нескольких кандидатов, которые будут депутатами Кнессета 25-го созыва. Были слышны выстрелы.
 
Кроме того, ночью упал беспилотник ЦАХАЛа. Нет опасений, что произойдет утечка информации.
 
Во время операции в деревне Наби-Салех произошли беспорядки. В силы ЦАХАЛа бросали камни. В ответ был открыт огонь. 
 
Всех задержанных за ночь передали ШАБАКу.
 
 

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