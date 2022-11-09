



Операция Волнорез: стрельба, беспорядки и падение беспилотника ЦАХАЛа

В ночь на 9 ноября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции Волнорез в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Всего за ночь были задержаны 12 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

В Бейт-Лехем было изъято оружие. Также ЦАХАЛ обеспечивал безопасность на фоне восхождения к гробнице Йосефа нескольких кандидатов, которые будут депутатами Кнессета 25-го созыва. Были слышны выстрелы.

Кроме того, ночью упал беспилотник ЦАХАЛа. Нет опасений, что произойдет утечка информации.

Во время операции в деревне Наби-Салех произошли беспорядки. В силы ЦАХАЛа бросали камни. В ответ был открыт огонь.

Всех задержанных за ночь передали ШАБАКу.