Операция Волнорез: стрельба, беспорядки и падение беспилотника ЦАХАЛа
В ночь на 9 ноября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции Волнорез в Иудее и Самарии.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Всего за ночь были задержаны 12 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
В Бейт-Лехем было изъято оружие. Также ЦАХАЛ обеспечивал безопасность на фоне восхождения к гробнице Йосефа нескольких кандидатов, которые будут депутатами Кнессета 25-го созыва. Были слышны выстрелы.
Кроме того, ночью упал беспилотник ЦАХАЛа. Нет опасений, что произойдет утечка информации.
Во время операции в деревне Наби-Салех произошли беспорядки. В силы ЦАХАЛа бросали камни. В ответ был открыт огонь.
Всех задержанных за ночь передали ШАБАКу.
הכוחות פעלו לאבטחת כניסת מתפללים למתחם קבר יוסף שבמרחב החטיבה המרחבית שומרון. במהלך הפעילות נשמעו קולות ירי. כוח צה"ל ירה לעבר מחבל שהניח מטען במרחב. זוהתה פגיעה. בנוסף, נפל רחפן השייך לכוח צה"ל. אין חשש לדלף מידע>> pic.twitter.com/Ar0GkrlmT7— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 9, 2022