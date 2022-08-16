Операция "Волнорез": столкновения в лагере беженцев и 12 арестов
В ночь на 16 августа ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
В ходе операции были арестованы 12 подозреваемых в террористической деятельности.
У арестованных изъято две единицы незаконного оружия и средства для ведения боя.
Также ЦАХАЛ действовал в лагере беженцев Дехейшех с целью ареста подозреваемого и конфискации оружия. В ходе операции произошли беспорядки с участием десятков палестинцев. Они бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в солдат ЦАХАЛа.
В ответ были применены средства для разгона протестующих. В результате перестрелки были ранены палестинцы. Израильские военные не пострадали.
״שובר גלים״— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 16, 2022
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב עצרו הלילה 12 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה במספר מוקדים ברחבי אוגדת יהודה ושומרון, בין היתר בכפרים סוואחרה, עזון עתמה וראס כרכר >> pic.twitter.com/1fIhkPlhoa