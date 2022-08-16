



Операция "Волнорез": столкновения в лагере беженцев и 12 арестов

В ночь на 16 августа ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В ходе операции были арестованы 12 подозреваемых в террористической деятельности.

У арестованных изъято две единицы незаконного оружия и средства для ведения боя.

Также ЦАХАЛ действовал в лагере беженцев Дехейшех с целью ареста подозреваемого и конфискации оружия. В ходе операции произошли беспорядки с участием десятков палестинцев. Они бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в солдат ЦАХАЛа.

В ответ были применены средства для разгона протестующих. В результате перестрелки были ранены палестинцы. Израильские военные не пострадали.