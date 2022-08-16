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Операция "Волнорез": столкновения в лагере беженцев и 12 арестов | Фото: ЦАХАЛ
16.08.2022 10:53 Алина Груднева

Операция "Волнорез": столкновения в лагере беженцев и 12 арестов

В ночь на 16 августа ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
В ходе операции были арестованы 12 подозреваемых в террористической деятельности. 
 
У арестованных изъято две единицы незаконного оружия и средства для ведения боя.
 
Также ЦАХАЛ действовал в лагере беженцев Дехейшех с целью ареста подозреваемого и конфискации оружия. В ходе операции произошли беспорядки с участием десятков палестинцев. Они бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в солдат ЦАХАЛа.
 
В ответ были применены средства для разгона протестующих. В результате перестрелки были ранены палестинцы. Израильские военные не пострадали.

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