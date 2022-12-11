Операция "Волнорез": силы безопасности арестовали 6 подозреваемых
Прошлой ночью силы безопасности Израиля продолжили проведение масштабной контртеррористической операции "Волнорез".
В ходе операции в населенных пунктах Иудеи и Самарии, в которой участвовали ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ, были задержаны шесть подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Потерь среди израильских военных в результате операции нет.
בנוסף, הלוחמים פעלו בכפרים ביר זית וג'דירה שבמרחב החטיבה המרחבית בנימין ועצרו שלושה מבוקשים נוספים.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 11, 2022
אין נפגעים לכוחותינו.
המבוקשים שנעצרו הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון pic.twitter.com/9GJNakRD1N