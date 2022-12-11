Новости » Арабо-израильский конфликт
Операция "Волнорез": силы безопасности арестовали 6 подозреваемых
11.12.2022 09:50 Ольга Белозерова

Операция "Волнорез": силы безопасности арестовали 6 подозреваемых

Прошлой ночью силы безопасности Израиля продолжили проведение масштабной контртеррористической операции "Волнорез".

В ходе операции в населенных пунктах Иудеи и Самарии, в которой участвовали ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ, были задержаны шесть подозреваемых в причастности к террористической деятельности. 

Потерь среди израильских военных в результате операции нет. 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы