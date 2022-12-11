



Операция "Волнорез": силы безопасности арестовали 6 подозреваемых

Прошлой ночью силы безопасности Израиля продолжили проведение масштабной контртеррористической операции "Волнорез".



В ходе операции в населенных пунктах Иудеи и Самарии, в которой участвовали ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ, были задержаны шесть подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



Потерь среди израильских военных в результате операции нет.



