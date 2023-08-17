



Операция "Волнорез": ранен офицер ЦАХАЛа, 10 арестов

В ночь на 17 августа ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции "Волнорез".



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



Всего за ночь в ходе операции были арестованы 10 разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



В нескольких населенных пунктах израильские силы безопасности подверглись нападениям. В них стреляли, бросали камнями и запускали фейерверки. В ответ были применены средства для разгона беспорядков.



В деревне Бурка офицер ЦАХАЛа получил легкое огнестрельное ранение. Ему была оказана первая помощь на месте, после чего пострадавшего доставили в больницу. По факту нападения начато расследование. Задержанных подозреваемых и изъятое в ходе операции оружие передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.