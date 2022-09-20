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Операция "Волнорез": ранен боец ЦАХАЛа
20.09.2022 09:52 Ольга Белозерова

Операция "Волнорез": ранен боец ЦАХАЛа

Этой ночью силы безопасности Израиля продолжили действовать в ряде населенных пунктов в Иудее и Самарии в рамках масштабной операции "Волнорез".

В ходе оперативный действий ЦАХАЛа, ШАБАКа и МАГАВа были задержаны 8 разыскиваемых лиц. 

В ряде населенных пунктов вспыхнули беспорядки. В деревне Бейт-Рима подозреваемые забросали камнями солдат ЦАХАЛа, которые в ответ применили средства по разгону толпы. 

В деревне Кфар-Биду подозреваемые бросали камни в солдат ЦАХАЛа. В результате атаки один боец израильской армии получил легкие ранения. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи. 

 

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