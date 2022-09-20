Операция "Волнорез": ранен боец ЦАХАЛа
Этой ночью силы безопасности Израиля продолжили действовать в ряде населенных пунктов в Иудее и Самарии в рамках масштабной операции "Волнорез".
В ходе оперативный действий ЦАХАЛа, ШАБАКа и МАГАВа были задержаны 8 разыскиваемых лиц.
В ряде населенных пунктов вспыхнули беспорядки. В деревне Бейт-Рима подозреваемые забросали камнями солдат ЦАХАЛа, которые в ответ применили средства по разгону толпы.
В деревне Кфар-Биду подозреваемые бросали камни в солдат ЦАХАЛа. В результате атаки один боец израильской армии получил легкие ранения. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
לוחמי צה"ל פעלו הלילה בכפר שואורה שבמרחב החטיבה המרחבית עציון ועצרו מבוקש החשוד במעורבות בפעילות טרור.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 20, 2022
במקביל, הכוחות פעלו בכפרים בית רימא וחבלה שבמרחב החטמ״ר אפרים, והביאו למעצרם של שני מבוקשים נוספים >> pic.twitter.com/WgUsiGXmDl