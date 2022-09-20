



Операция "Волнорез": ранен боец ЦАХАЛа

Этой ночью силы безопасности Израиля продолжили действовать в ряде населенных пунктов в Иудее и Самарии в рамках масштабной операции "Волнорез".



В ходе оперативный действий ЦАХАЛа, ШАБАКа и МАГАВа были задержаны 8 разыскиваемых лиц.



В ряде населенных пунктов вспыхнули беспорядки. В деревне Бейт-Рима подозреваемые забросали камнями солдат ЦАХАЛа, которые в ответ применили средства по разгону толпы.



В деревне Кфар-Биду подозреваемые бросали камни в солдат ЦАХАЛа. В результате атаки один боец израильской армии получил легкие ранения. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.



