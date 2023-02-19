Операция "Волнорез": пятеро задержанных в Иудее и Самарии
В ночь на 19 февраля ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
В ходе операции за ночь были арестованы, в общей сложности, пятеро подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
По данным ЦАХАЛа, потерь и пострадавших среди израильских военных нет. Подозреваемые переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.
בכפר בית אומר שבחטיבת עציון ובכפר אל חדב שבחטיבת יהודה, עצרו הלוחמים שלושה מבוקשים נוספים.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 17, 2023
המבוקשים שנעצרו הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון, אין נפגעים לכוחותינו pic.twitter.com/GfYat3rO0r