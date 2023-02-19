



Операция "Волнорез": пятеро задержанных в Иудее и Самарии

В ночь на 19 февраля ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



В ходе операции за ночь были арестованы, в общей сложности, пятеро подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



По данным ЦАХАЛа, потерь и пострадавших среди израильских военных нет. Подозреваемые переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.