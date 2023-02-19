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Операция "Волнорез": пятеро задержанных в Иудее и Самарии | Фото: ЦАХАЛ
19.02.2023 14:20 Алина Груднева

Операция "Волнорез": пятеро задержанных в Иудее и Самарии

В ночь на 19 февраля ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В ходе операции за ночь были арестованы, в общей сложности, пятеро подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

По данным ЦАХАЛа, потерь и пострадавших среди израильских военных нет. Подозреваемые переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.

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