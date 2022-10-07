



Операция Волнорез: пятеро арестованных, конфисковано оружие

В ночь на 7 октября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Силы безопасности дествовали в районе дислокации бригады "Менаше", где были обнаружены у подозреваемых ножи и другое оружие. Также рейды проводились в Шхеме и в районе дислокации бригады "Эцион".

Всего за ночь были арестованы пятеро подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Потерь и пострадавших среди израильских сил нет.

Арестованные и конфискованное оружие были переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.