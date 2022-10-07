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Операция Волнорез: пятеро арестованных, конфисковано оружие | Фото: ЦАХАЛ
07.10.2022 11:02 Алина Груднева

Операция Волнорез: пятеро арестованных, конфисковано оружие

В ночь на 7 октября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
Силы безопасности дествовали в районе дислокации бригады "Менаше", где были обнаружены у подозреваемых ножи и другое оружие. Также рейды проводились в Шхеме и в районе дислокации бригады "Эцион". 
 
Всего за ночь были арестованы пятеро подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
 
Потерь и пострадавших среди израильских сил нет.
 
Арестованные и конфискованное оружие были переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.

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