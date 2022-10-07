Операция Волнорез: пятеро арестованных, конфисковано оружие
В ночь на 7 октября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Силы безопасности дествовали в районе дислокации бригады "Менаше", где были обнаружены у подозреваемых ножи и другое оружие. Также рейды проводились в Шхеме и в районе дислокации бригады "Эцион".
Всего за ночь были арестованы пятеро подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Потерь и пострадавших среди израильских сил нет.
Арестованные и конфискованное оружие были переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.
הלוחמים פעלו בכפר ברוקין שבמרחב החטיבה המרחבית מנשה, והביאו למעצרו של מבוקש החשוד במעורבות בפעילות טרור. במהלך הפעילות, הלוחמים איתרו והחרימו סכינים וחלקי נשק.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 7, 2022
כמו כן, הלוחמים פעלו בעיר שכם שבמרחב החטיבה המרחבית שומרון ועצרו מבוקש נוסף החשוד במעורבות בפעילות טרור>> pic.twitter.com/nJVWUECJJ9