



Операция "Волнорез": пятеро задержанных в Иудее и Самарии

В ночь на 16 августа ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции "Волнорез".



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



Всего в ходе операции за ночь были арестованы пятеро подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Силы безопасности во время рейда подверглись нападению.



Палестинцы бросали в них камни, самодельные взрывные устройства, а также открыли огонь. В ответ были применены средства для разгона беспорядков. Пострадавших среди израильских сил нет. Во время операции у подозреваемых были изъяты боеприпасы и оружие.