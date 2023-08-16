Операция "Волнорез": пятеро задержанных в Иудее и Самарии
В ночь на 16 августа ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции "Волнорез".
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Всего в ходе операции за ночь были арестованы пятеро подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Силы безопасности во время рейда подверглись нападению.
Палестинцы бросали в них камни, самодельные взрывные устройства, а также открыли огонь. В ответ были применены средства для разгона беспорядков. Пострадавших среди израильских сил нет. Во время операции у подозреваемых были изъяты боеприпасы и оружие.
לוחמי צה"ל שב"כ ומג"ב עצרו הלילה חמישה מבוקשים בעיר חברון ובכפרים ג'בריאת ותלת, במהלך הפעילות בכפר ג'בריאת ירי בוצע לעבר הכוח. בנוסף, החרימו הכוחות תחמושת וחלקי נשק בעיר חברון>> pic.twitter.com/HQJ8X6TpkD— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 16, 2023