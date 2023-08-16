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Операция "Волнорез": пятеро задержанных в Иудее и Самарии | Фото: ЦАХАЛ
16.08.2023 13:06 Алина Груднева

Операция "Волнорез": пятеро задержанных в Иудее и Самарии

В ночь на 16 августа ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции "Волнорез".

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Всего в ходе операции за ночь были арестованы пятеро подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Силы безопасности во время рейда подверглись нападению.

Палестинцы бросали в них камни, самодельные взрывные устройства, а также открыли огонь. В ответ были применены средства для разгона беспорядков. Пострадавших среди израильских сил нет. Во время операции у подозреваемых были изъяты боеприпасы и оружие.

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