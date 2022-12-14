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Операция "Волнорез": перестрелка в Шхеме и арест 15 подозреваемых
14.12.2022 08:36 Ольга Белозерова

Операция "Волнорез": перестрелка в Шхеме и арест 15 подозреваемых

Этой ночью силы безопасности Израиля продолжили проведение операции "Волнорез". 

Бойцы ЦАХАЛа, ШАБАКа и МАГАВа арестовали 15 подозреваемых и конфисковали оружие в ходе операции в населенных пунктах в Иудее и Самарии.

Двое подозреваемых были арестованы в Шхеме. Во время рейда подозреваемые открыли огонь по военнослужащим ЦАХАЛа. Израильские военные открыли огонь в ответ. Потерь среди израильских сил нет. 

При задержании еще четырех подозреваемых в причастности к террористической деятельности в селах Арбона и Кфар-Рей и в Туль-Карме израильских военных забросали камнями. Военнослужащие ответили мерами по разгону толпы.

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