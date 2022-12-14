



Операция "Волнорез": перестрелка в Шхеме и арест 15 подозреваемых

Этой ночью силы безопасности Израиля продолжили проведение операции "Волнорез".



Бойцы ЦАХАЛа, ШАБАКа и МАГАВа арестовали 15 подозреваемых и конфисковали оружие в ходе операции в населенных пунктах в Иудее и Самарии.



Двое подозреваемых были арестованы в Шхеме. Во время рейда подозреваемые открыли огонь по военнослужащим ЦАХАЛа. Израильские военные открыли огонь в ответ. Потерь среди израильских сил нет.



При задержании еще четырех подозреваемых в причастности к террористической деятельности в селах Арбона и Кфар-Рей и в Туль-Карме израильских военных забросали камнями. Военнослужащие ответили мерами по разгону толпы.