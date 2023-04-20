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Операция Волнорез: один боец ЦАХАЛа получил ранение | Фото: ЦАХАЛ
20.04.2023 12:41 Алина Груднева

Операция Волнорез: один боец ЦАХАЛа получил ранение

В ночь на 20 апреля ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Всего за ночь были арестованы 18 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

В лагере беженцев Дейше, где были арестованы шестеро, силы безопасности подверглись нападению. В них бросали камни, взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью. В ответ был открыт огонь в воздух и применены средства для разгона беспорядков.

В результате нападения один боец ЦАХАЛа получил легкие ранения. Его доставили в больницу. Семью пострадавшего уведомили об инциденте.

По итогам операции всех разыскиваемых подозреваемых передали ШАБАКу для дальнейшего допроса.
 

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