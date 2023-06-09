



Операция "Волнорез": четверо задержанных за ночь

В ночь на 9 июня ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



Уточняется, что всего за ночь были задержаны четверо разыскиваемых подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



В ходе операции в районе Дженина солдаты ЦАХАЛа подверглись нападению. В них стреляли и бросали взрывные устройства. В ответ были применены средства для разгона демонстраций.



Информация о пострадавших среди израильских сил безопасности не поступала. Всех задержанных передали на допрос.

