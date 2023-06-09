Операция "Волнорез": четверо задержанных за ночь
В ночь на 9 июня ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Уточняется, что всего за ночь были задержаны четверо разыскиваемых подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
В ходе операции в районе Дженина солдаты ЦАХАЛа подверглись нападению. В них стреляли и бросали взрывные устройства. В ответ были применены средства для разгона демонстраций.
Информация о пострадавших среди израильских сил безопасности не поступала. Всех задержанных передали на допрос.
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה למעצר ארבעה מבוקשים ברחבי יהודה שומרון.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 9, 2023
בפעילות בכפר נבי צלאח, עצרו הכוחות שני מבוקשים. במהלך הפעילות בעיר ג'נין, חשודים ירו במרחב בו פעלו הלוחמים והשליכו מטענים לעברם.
בפעילות בכפרים סמוע וביתות עצרו הלוחמים שני מבוקשים>> pic.twitter.com/334EdhD2jn