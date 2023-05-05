



Операция Волнорез: четверо арестованных, изъято оружие

В ночь на 5 мая ЦАХАЛ, ШАБАК, МАГАВ и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции "Волнорез".



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



Всего за ночь в рамках операции были арестованы четверо подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



В Хевроне силы безопасности обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы - автомат М-16, пистолет и патроны. В нескольких городах в бойцов бросали бутылки с зажигательной смесью и краской, а также камни. В ответ военные применили средства для разгона демонстраций и стреляли в воздух.



Арестованные за ночь подозреваемые и конфискованные средства ведения боевых действий переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования. Потерь среди сил безопасности нет.