Операция Волнорез: четверо арестованных, изъято оружие
В ночь на 5 мая ЦАХАЛ, ШАБАК, МАГАВ и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции "Волнорез".
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Всего за ночь в рамках операции были арестованы четверо подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
В Хевроне силы безопасности обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы - автомат М-16, пистолет и патроны. В нескольких городах в бойцов бросали бутылки с зажигательной смесью и краской, а также камни. В ответ военные применили средства для разгона демонстраций и стреляли в воздух.
Арестованные за ночь подозреваемые и конфискованные средства ведения боевых действий переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования. Потерь среди сил безопасности нет.
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב עצרו הלילה ארבעה מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 5, 2023
הכוחות עצרו שני מבוקשים בכפר רעי ובקבטיה שבחטיבת מנשה. בעיר חברון שבחטיבת יהודה נעצרו שני מבוקשים נוספים, אותרו והוחרמו נשק מסוג M-16, אקדח ומחסניות>> pic.twitter.com/8se9BRNaJw